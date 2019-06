Nationales Chinese bei Schmuggel von Fleischprodukten ertappt

Ein Chinese ist bei dem Versuch ertappt worden, ein verarbeitetes Schweinefleischprodukt illegal nach Südkorea zu bringen.



Die Behörde für Tier- und Pflanzenquarantäne teilte am Montag mit, dass ein in Südkorea lebender Chinese am Sonntag am Internationalen Flughafen Incheon bei dem Versuch ertappt worden sei, Fleischprodukte illegal einzuführen. Der Mann habe eine Geldstrafe in Höhe von fünf Millionen Won (4.230 Dollar) bekommen.



Er habe den Besitz von Schweinefleisch nicht gemeldet. Jedoch seien bei der Röntgenkontrolle 400 Gramm Schweineschwarte und 700 Gramm Hühnerfüße entdeckt worden, hieß es.



Der Chinese wurde der erste Fall, für den die revidierte Durchführungsverordnung zum Gesetz zur Vorbeugung vor Tierseuchen gilt. Nach den neuen Regelungen droht ein Bußgeld von fünf Millionen Won, wenn unangemeldet Schweinefleisch aus den von der Afrikanischen Schweinepest betroffenen Ländern wie China und Vietnam mitgebracht wird. Beim zweiten Mal steigt das Bußgeld auf 7,5 Millionen Won, beim dritten Mal auf zehn Millionen Won.