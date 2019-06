Photo : YONHAP News

Nach Worten von US-Außenminister Mike Pompeo hat Nordkorea mit seinen Raketenstarts im Mai "wahrscheinlich" gegen Resolutionen der Vereinten Nationen verstoßen.Das sagte der Chefdiplomat am Montag in der Schweiz in einem Interview mit dem US-amerikanischen Medienunternehmen Sinclair Broadcast Group. Er betonte aber auch, dass die Fokussierung auf das letztliche Ziel der Denuklearisierung wichtig sei.Die Nordkoreaner hätten wahrscheinlich gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats verstoßen. Wichtiger sei aber, dass die Kampagne der USA und der Welt, zu der auch die Resolutionen als ein Bestandteil zählten, schließlich das Ergebnis lieferten, das Washington anstrebe, sagte Pompeo.Es war die bislang deutlichste Äußerung Pompeos dahingehend, dass der Start von Kurzstreckenraketen als Verletzung von UN-Resolutionen eingestuft werden kann.Zuvor hatte aus der US-Regierung gemischte Signale gegeben. Während Sicherheitsberater John Bolton von einem klaren Verstoß ausging, spielte US-Präsident Donald Trump den Vorgang als Test "kleiner Waffen" herunter.Der kommissarische Verteidigungsminister Patrick Shanahan und der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe hatten sich später der Einschätzung Boltons angeschlossen.Südkoreas Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo sprach am vergangenen Samstag davon, dass die Projektile "wahrscheinlich Kurzstreckenraketen" gewesen seien. An Spekulationen, ob gegen UN-Resolutionen verstoßen wurde, wollte er sich jedoch nicht beteiligen.