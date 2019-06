Südkoreanischer General wird Manöver für Vorbereitung auf Übergabe von Befehlsgewalt in Kriegszeiten leiten

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA werden im August ein gemeinsames Manöver abhalten, um Südkoreas Einsatzbereitschaft zu testen.Bei der Übung unter Führung eines südkoreanischen Generals soll überprüft werden, ob Südkorea auch in Kriegszeiten die militärische Befehlsgewalt ausüben kann.Ein südkoreanischer Regierungsbeamter teilte mit, dass Park Han-ki, Vorsitzender des Vereinigten Generalstabs, die gemeinsame Übung leiten werde.Das Manöver dient der Einschätzung der anfänglichen Einsatzfähigkeit. Der Kommandeur der US-Streitkräfte in Korea, Robert Abrams, wird als Vizeleiter dienen.Am Montag hatten sich der südkoreanische Verteidigungsminister Jeong Kyong-doo und der kommissarische US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan in Seoul darauf geeinigt, dass ein südkoreanischer General einem geplanten Kommando der südkoreanischen und US-amerikanischen Truppen vorstehen solle.