Politik Präsident Moon betont Bedeutung der Belohnung verdienter Personen

Präsident Moon Jae-in hat die Bedeutung der Belohnung verdienter Personen unterstrichen.



Moon lud am Dienstag solche Menschen und Familien zu einem Mittagessen an seinem Amtssitz ein.



Die Belohnung und die respektvolle Behandlung der Menschen, die für den Staat einen Beitrag leisteten oder sich opferten, und deren Familien erhöhten die Würde der Gemeinschaft und seien ein Beleg für den Wert des Staates, sagte Moon bei dem Treffen. Dies stelle die zweite nationale Sicherheit dar und bilde einen Dreh- und Angelpunkt für die nationale Eintracht.



Vor 100 Jahren seien einfache Leute Mitglieder der Unabhängigkeitsarmee und der Befreiungsarmee geworden. Ihre Nachfahren seien südkoreanische Soldaten geworden und hätten die Republik Korea geschützt. Ihre Kinder und Enkel hätten den Weg zur Demokratisierung beschritten und die wirtschaftliche Entwicklung mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 30.000 Dollar erzielt, sagte Moon weiter.



Er zolle den verdienstvollen Personen Respekt, die die Republik Korea von heute ermöglicht hätten. Sein Trost und Respekt richteten sich an die Hinterbliebenen, die die Trauer über den Verlust von geliebten Angehörigen ertragen und deren Vaterlandsliebe übernommen hätten, hieß es weiter.



An dem Mittagessen nahmen etwa 240 Menschen teil, darunter zwei Hinterbliebene von Gefallenen im Koreakrieg, 13 Hinterbliebene von Opfern des Untergangs der Korvette Cheonan im Jahr 2010 und sieben Angehörige von Opfern der zweiten Schlacht von Yeonpyeong mit Nordkorea im Jahr 2002.