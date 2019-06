Südkoreas Börse schließt im Minus

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Dienstag im Minus geschlossen.Erneut dämpfte der Handelsstreit zwischen den USA und China die Laune. Nach zuletzt drei Handelstagen mit Gewinnen in Folge verlor die Hauptbörse Kospi heute 0,04 Prozent auf 2.066,97 Zähler.Grund sei eine Korrektur, weil die Verluste an der Wall Street nachvollzogen worden seien, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities. Weil die Anleger auf der Suche nach Schnäppchen seien, seien die Verluste aber begrenzt gewesen, hieß es weiter.Am Montag hatte die US-Technologiebörse Nasdaq 1,6 Prozent verloren, nachdem Berichte über Untersuchungen von US-Behörden gegen Technologiegiganten wie Amazon, Facebook und Apple bekannt geworden waren.