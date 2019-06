Seoul fordert weitere Aussagen von Überlebenden des Schiffsunglücks

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat die ungarischen Justizbehörden aufgefordert, den Überlebenden des Schiffsunglücks auf der Donau in der Vorwoche die Gelegenheit für zusätzliche Aussagen zu geben.Sie forderte auch, den Kapitän eines in die Kollision mit dem Unglücksschiff verwickelten Schiffs und dessen Eigentümer strikt zur Rechenschaft zu ziehen.Die entsprechende Forderung unterbreiteten entsandte koreanische Beamte für Justizkooperation bei einem Treffen mit dem Chefstaatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Budapest Metropolitan am Montag. Wie verlautete, habe sich ein großer Teil der sieben koreanischen Überlebenden bereit erklärt, gegenüber den ungarischen Ermittlungsbehörden konkretere Aussagen über den Unfallhergang zu machen.Die südkoreanische Regierung und die Überlebenden halten weitere Aussagen für erforderlich, um die Verantwortung eines in die Kollision mit dem Unglücksschiff verwickelten Schiffs und dessen Kapitäns zu klären.Das Reaktionsteam der südkoreanischen Regierung forderte zudem gründliche Ermittlungen gegen den Kapitän und weitere Besatzungsmitglieder des Kreuzfahrtschiffs Viking Sygin, das das Unglücksschiff gerammt hatte. Das Team verlangte außerdem Untersuchungen dazu, ob Betreiber und Besatzung des Ausflugsschiffs Hableany alle Sicherheitsauflagen erfüllt haben.Das Team übermittelte darüber hinaus die Position, dass der Kapitän der Viking Sigyn nicht auf Kaution freigelassen werden sollte. Dieser wurde zwar verhaftet, ein Gericht beschloss jedoch zugleich, dass eine Freilassung auf Kaution in Höhe von 15 Millionen Forint (etwa 50.000 Dollar) möglich sei.