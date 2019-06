Vereinigungsminister: Gespräche zwischen Nordkorea und den USA müssen fortgesetzt werden

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Kim Yeon-chul hat die Notwendigkeit für Gespräche zwischen Nordkorea und den USA betont.Es sollten Fortschritte in den Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA gemacht werden, um in den Bemühungen um Frieden und gemeinsamen Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel voranzukommen.Das sagte der Minister am Dienstag gegenüber ausländischen Korrespondenten in Seoul.Seoul gebe sein Bestes, um ideale Bedingungen für die Wiederaufnahme des Dialogs zu schaffen. Südkorea beobachte die Situation aufmerksam und unternehme laufend Vorbereitungen, um die Gelegenheit für die Verwirklichung einer Friedenswirtschaft auf der koreanischen Halbinsel nicht zu verpassen, die nordkoreanische Nuklearfrage zu lösen und dauerhaften Frieden in die Region zu bringen.Der Minister erwähnte auch das gemeinsame Projekt für die Verbindung und Modernisierung von Schienen und Straßen auf beiden Seiten der Grenze. Dies sei eines der am frühesten und aktivsten anzustrebenden Projekte, sobald das innerkoreanische Verhältnis wiederhergestellt sei.Auch rechne er damit, dass der Kaesong-Industriepark wiedereröffnet und die Touren zum nordkoreanischen Geumgang-Gebirge zügig fortgesetzt werden, sobald die Bedingungen dafür erfüllt sind.