Wachposten in Goseong wird eingetragenes Kulturgut

Photo : YONHAP News

Ein Wachposten in Goseong ist zu einem eingetragenen Kulturgut geworden.Die Behörde für Kulturerbe teilte mit, dass der Wachposten in Goseong an der Ostküste als Kulturgut unter dem Namen „nordöstlichster Wachposten (GP) in Goseong“ registriert worden sei. Die Behörde hatte im April dessen Registrierung in der Liste der Kulturgüter angekündigt.Es handelt sich um den ersten nach dem Koreakrieg in Südkorea eingerichteten Wachposten und ein Symbol der Teilung Koreas.Gemäß einer militärischen Übereinkunft zwischen Süd- und Nordkorea im vergangenen September war der Abriss des Wachpostens beschlossen worden. Wegen seiner historischen Bedeutung und Verwendbarkeit wurde später beschlossen, diesen doch noch aufrechtzuerhalten.Es ist das erste Mal, dass ein Wachposten als Kulturgut eingetragen wurde.Die Behörde registrierte zwei weitere Gebäude, darunter einen früheren Bahnhof in Busan, und eine Sammlung von Handschriften von 23 Mitgliedern der Provisorischen Regierung der Republik Korea anlässlich ihrer Heimkehr als Kulturgüter.