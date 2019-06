Afrikanische Schweinepest: Testergebnisse im Grenzgebiet negativ

Photo : KBS News

Trotz der Gefahr einer Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) aus Nordkorea sind im Grenzgebiet in Südkorea weder ein Virus noch verdächtige Symptome bestätigt worden.Das Landwirtschaftsministerium teilte am Mittwoch mit, dass alle Serumtests bei Schweinen auf 343 Schweinefarmen in zehn Städten und Landkreisen im Grenzgebiet zu Nordkorea negativ gewesen seien. In Nordkorea wurde im Mai der erste ASP-Fall gemeldet.Fünf Tage lang ab dem 31. Mai wurden Serumtests bei Schweinefarmen im Grenzgebiet durchgeführt und dringliche Maßnahmen zur Vorbeugung getroffen.Laut dem Agrarministerium wurde dabei fünf Betrieben verboten, Schweine im Freien zu halten, um die Einschleppung der Schweinepest durch Wildschweine zu verhindern. 115 Farmen wurden aufgefordert, zügig Zäune zu errichten. Bis zum heutigen Mittwoch werden jeweils zehn Desinfektionsanlagen und Kontrollposten eingerichtet. Fahrzeuge der Viehzuchtbranche, die in das Grenzgebiet fahren, werden desinfiziert.Gemäß dem Ergebnis einer Regierungssitzung wird der Vizeagrarminister die Leitung eines zuständigen Diskussionsgremiums der zuständigen Behörden übernehmen. Auf vier Gebieten, darunter die Quarantäne an der Grenze und die Kontrolle illegaler Viehzuchtprodukte, wird ein Behördenübergreifendes Kooperationssystem aufgebaut.Im Grenzgebiet werden 220 weitere Zaunanlagen eingerichtet und 514 zusätzliche Fangkäfige für Wildschweine installiert. Noch innerhalb dieses Monats werden landesweit 46 Desinfektionsanlagen in Betrieb genommen. 6.300 Schweinefarmen im Land werden Kontrollen und einer Desinfektion unterliegen.