Weiterer öffentlicher Auftritt von Machthaber Kim Jong-un in Nordkorea

Photo : YONHAP News

In Nordkorea ist über einen weiteren öffentlichen Auftritt von Machthaber Kim Jong-un berichtet worden.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete am Mittwoch, dass Kim am Dienstag am Sitz des Ministeriums für die Volksstreitkräfte mit Mitgliedern der Kunstklubs von Soldatenfamilien der bei einem Wettbewerb ausgezeichneten Truppen gemeinsam Fotos gemacht habe.Bei der Fotoaufnahme waren auch hohe Militärs wie der Chef des Politbüros der Armee, Kim Su-gil, der Vereinigte Generalstabschef Ri Yong-gil und der Minister für Volksstreitkräfte No Kwang-chol anwesend.Kim Jong-un hatte am Sonntag mit hochrangigen Funktionären eine Aufführung dieser Kunstklubs angesehen.Seit den Raketenstarts am 9. Mai war über drei Wochen lang in Nordkoreas Medien nicht über öffentliche Auftritte von Kim Jong-un berichtet worden. Im Juni setzte er jedoch öffentliche Aktivitäten fort, darunter Besuche von mehreren Rüstungsfabriken.