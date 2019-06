Seoul verabschiedet Plan für Nordkorea-Hilfe über internationale Organisationen

Photo : KBS News

Die Regierung hat den Plan verabschiedet, für Hilfsprojekte internationaler Organisationen in Nordkorea acht Millionen Dollar bereitzustellen.Der Ausschuss für die Förderung von Austausch und Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea beschloss den Plan am Mittwoch.4,5 Millionen Dollar werden für die Versorgung von Säuglingen und Kleinkindern sowie Schwangeren in Nordkorea mit angereicherten Nahrungsmitteln durch das Welternährungsprogramm (WFP) eingesetzt. 3,5 Millionen Dollar werden dem Kinderhilfswerk UNICEF für die Lieferung erforderlicher Medikamente an Kinder und Schwangere zur Verfügung gestellt.Die Regierung wird beiden Organisationen Bargeld zahlen, diese werden jeweils eigenständig Hilfsgüter besorgen.Laut einem Sprecher des Vereinigungsministeriums wird der Beschluss für die Unterstützung den internationalen Organisationen mitgeteilt. Nach Diskussionen werde die Auszahlung erfolgen, bis zu deren Abschluss würden voraussichtlich drei bis vier Tage gebraucht.