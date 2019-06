Präsident Moon verspricht Bemühungen um Umweltverbesserung

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat beste Bemühungen um eine spürbare Umweltverbesserung versprochen.Die entsprechende Äußerung machte Moon bei einer Zeremonie zum 24. Tag der Umwelt in Changwon in der Provinz Süd-Gyeongsang. Er schlug vor, dass sich nicht nur die Regierung, sondern auch die Bürger, Unternehmen und die Bürgergesellschaft für künftige Generationen an der Lösung von Umweltproblemen beteiligen.An der Zeremonie nahmen etwa 650 Personen teil, darunter der Politikchef im Präsidialamt Kim Soo-hyun, Umweltminister Cho Myung-rae, Industrieminister Sung Yun-mo und der Gouverneur von Süd-Gyeongsang, Kim Kyoung-soo.Anschließend nahm Moon an einer Probefahrt mit einem Wasserstoffbus in Changwon teil. Dabei handelt es sich nach Angaben des Präsidialamtes um den ersten Wasserstoffbus, der für den innenstädtischen Linienverkehr produziert wurde.Es ist geplant, dieses Jahr in sieben Städten einschließlich Changwon 35 Wasserstoffbusse einzusetzen.Moon besuchte außerdem eine Wasserstofftankstelle, die im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts der Regierung eingerichtet wurde.