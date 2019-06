Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat sich am Mittwoch leicht erholt präsentiert.Der Hauptindex Kospi gewann 0,1 Prozent auf 2.069,11 Zähler. Die Stimmung an den Börsen hellte sich auf, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell signalisiert hatte, dass die Zentralbank für Zinssenkungen in diesem Jahr offen sei.Der Hinweis des Fed-Chefs auf eine Zinssenkung sei ein positiver Faktor gewesen, doch könne dies langfristig auch zu einem Abfluss ausländischen Geldes führen, so Yoon Ji-seon von BNK Securities.