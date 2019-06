Internationales Trump äußert Hoffnung auf weiteres Treffen mit Kim

US-Präsident Donald Trump hat die Hoffnung auf ein drittes Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zum Ausdruck gebracht.



Die entsprechende Äußerung machte Trump am Mittwoch (Ortszeit) vor Reportern am Shannon Flughafen in Irland, wo er sich mit dem irischen Premierminister Leo Varadkar traf.



Er äußerte Skepsis, ob die Medienberichte über die Hinrichtung von Nuklearunterhändlern in Nordkorea korrekt seien. Einer von den erwähnten Nordkoreanern sei nicht hingerichtet worden.



Er glaube, dass Machthaber Kim gerne verhandeln wolle. Er freue sich darauf, Kim zu einem angemessenen Zeitpunkt zu treffen, sagte Trump.



Damit wurde offenbar die Position bekräftigt, die Tür für die Wiederaufnahme der zuletzt festgefahrenen Denuklearisierungsverhandlungen offen zu halten, während weiter ein Big Deal angestrebt wird.



Es sei ziemlich gut gelaufen, weil es keine bedeutenden Raketentests gegeben habe und seit langem auch keine Atomtests mehr, betonte Trump weiter.