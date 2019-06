US-Denkfabrik: Nordkorea reichert höchstwahrscheinlich weiter Uran an

Photo : YONHAP News

Nordkoreas wichtigste Nuklearanlage zeigt weiterhin Aktivitäten bei seiner Uran-Anreicherung, was auf einen laufenden Betrieb hindeute. Dies behauptet die US-amerikanische Webseite 38 North, die von der Denkfabrik Stimson Center betrieben wird.In einem Bericht von Mittwoch beruft sich 38 North auf kommerzielle Satellitenbilder der letzten Monate, auf denen bei den Uran-Anreicherungsanlagen in Yongbyon sowohl Fahrzeuge, als auch Ausrüstung und Arbeitsaktivitäten zu sehen seien.Die Beobachtungen von 38 North würden darauf hindeuten, dass Nordkorea in Yongbyon höchstwahrscheinlich weiter Uran anreichern würde, heißt es in dem Bericht weiter. Man könne dies jedoch schlussendlich nicht beweisen und keine konkreten Angaben zum Ausmaß der Urananreicherung machen.