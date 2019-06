Russland liefert 4.000 Tonnen Weizen nach Nordkorea

Photo : YONHAP News

Moskau hat laut Angaben der russischen Botschaft in Pjöngjang vom Mittwoch 4.000 Tonnen Weizen nach Nordkorea geliefert. Nordkorea hat derzeit nach einer langanhaltenden Dürreperiode mit Lebensmittelengpässen zu kämpfen.Auf sozialen Medien berichtete die russische Botschaft in Pjöngjang, dass am Mittwoch 2.895 Tonnen Weizen in Nordkorea eingetroffen seien. Tage zuvor wurden zudem 1.100 Tonnen Weizen geliefert.Die Hilfslieferungen wurden über das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) durchgeführt.Die UN-Organisation hat zuletzt in einem Bericht darauf aufmerksam gemacht, dass Nordkoreas Ernteerträge vom letzten Jahr auf dem niedrigsten Stand seit 2008 waren. Rund 10 Millionen Nordkoreaner beziehungsweise 40 Prozent der Gesamtbevölkerung seien auf Nahrungsmittellieferungen angewiesen.Die russische Botschaft in Pjöngjang hat zudem berichtet, dass man auch im Februar, März und April diesen Jahres humanitäre Hilfslieferungen getätigt habe.Die Weizenlieferungen werden laut Angaben der Botschaft vorrangig Kinder und schwangere Frauen im Land versorgen.