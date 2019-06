Internationales Südkorea rangiert bei Energiewende in unterer Gruppe unter 32 Industriestaaten

Südkorea zählt bei der Bewertung des Energiesystems das zweite Jahr in Folge zur unteren Gruppe unter 32 Industriestaaten.



Nach Branchenangaben am Donnerstag veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum die Länderrangliste in Bezug auf den Energiewendeindex. Die untersuchten Länder wurden in Kategorien wie Energiesicherheit, Umweltnachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zukunftsbereitschaft bewertet.



Südkorea kam auf 58 von 100 möglichen Punkten. Damit rangiert das Land auf Platz 48 unter 115 Ländern. Unter den 32 Industriestaaten belegt Südkorea die 30. Stelle.



Spitzenreiter ist Schweden mit 75 Punkten, gefolgt von der Schweiz, Norwegen, Finnland und Dänemark.



Unter den asiatischen Ländern erreicht Singapur mit dem 13. Platz die beste Platzierung. Japan liegt an 18. Stelle.