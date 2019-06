Photo : KBS News

Nordkoreas Außenministerium hat am Mittwoch gegen den jüngsten Sicherheitsbericht der USA protestiert, in dem das kommunistische Regime als Schurkenstaat bezeichnet wird.Dass die USA ihren Dialogpartner als Schurkenstaat bezeichnet haben, sei ein Angriff auf die Souveränität und Würde des Landes, wurde ein nordkoreanischer Ministerialbeamter von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch zitiert.Zuvor hatte Washington in seinem sogenannten Indo-Pacific Strategy Report Nordkorea als Schurkenstaat bezeichnet.Darin heißt es, Nordkorea habe ein interkontinentales Raketenprogramm entwickelt, mit dem es die USA mit einem konventionellen oder nuklearen Waffenträger angreifen könne.Zudem behauptete Washington weiter, dass Pjöngjang so lange ein Sicherheitsrisiko darstelle, bis es vollständig, endgültig und überprüfbar nuklear abrüste.