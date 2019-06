Nationales Donguibogam Dorf am Berg Jiri als Zentrum von Wellness-Tourismus beliebt

Das Donguibogam Dorf, ein auf traditionelle koreanische Medizin spezialisierter Themenpark am Berg Jiri, erfreut sich als Zentrum des sogennanten Wellness-Tourismus großer Beliebtheit.



In letzter Zeit seien Besuche ausländischer Gruppentouristen nacheinander reserviert worden, teilte die Verwaltung des Landkreises Sancheong am Donnerstag mit.



Ab Freitag würden 110 Touristen aus neun Ländern, darunter der Türkei und Ägypten, das Donguibogam Dorf besuchen. Am Dienstag hätten etwa 60 Gruppentouristen aus Singapur und Vietnam das Dorf besucht.



Das Donguibogam Dorf in Sancheong in der Provinz Süd-Gyeongsang wurde zu einem der 25 Ziele des Wellness-Tourismus in Südkorea gewählt.



Dort gibt es ein Museum zur traditionellen koreanischen Medizin und verschiedene Sehenswürdigkeiten. Auch werden Erlebnisprogramme im Zusammenhang mit der koreanischen Medizin angeboten.



Donguibogam ist Koreas alte Medizin-Enzyklopädie, die vom Hofarzt Heo Jun zur Joseon-Zeit verfasst und im Jahr 1613 erstmals herausgegeben wurde.