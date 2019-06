Bericht: Nordkorea erneut als unfreies Land hinsichtlich Pressefreiheit eingestuft

Photo : KBS News

In einer jährlichen Untersuchung der Pressefreiheit weltweit zählt Nordkorea erneut zu den Ländern mit der geringsten Freiheit.Die US-Menschenrechtsorganisation Freedom House veröffentlichte am Mittwoch (Ortszeit) einen Bericht zur Freiheit und Medien. Nordkorea habe null von vier möglichen Punkten erhalten, berichtete der US-Auslandsdienst Voice of America (VOA).Freedom House untersuchte die Pressesituation in 195 Ländern und 14 Regionen im vergangenen Jahr.Insgesamt 28 Staaten, darunter China, Russland, Jemen, Kamerun und Syrien, kamen auf null Punkte. Südkorea und Japan erhielten drei Punkte, die USA vier Punkte.Laut VOA hat Nordkorea seit der ersten Untersuchung im Jahr 1980 jedes Jahr zu den Ländern mit der geringsten Pressefreiheit gezählt.