Kulturminister verspricht volle Unterstützung für Spieleindustrie

Photo : YONHAP News

Der Minister für Kultur, Sport und Tourismus, Park Yang-woo, hat volle Unterstützung der Regierung für die Spieleindustrie in Aussicht gestellt.Park besuchte am Mittwoch den LoL Park, ein E-Sport-Stadion in Seoul. Er sagte dabei Reportern, Spiele seien Kultur und Sport, die in der Ära der vierten industriellen Revolution und des Mobilfunks der fünften Generation nicht nur junge Menschen sondern auch alle Bürger genießen sollten.Die Regierung sei bereit, für die Förderung der Spieleindustrie volle Unterstützung anzubieten, betonte er.Zur umstrittenen Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation, die Spielsucht als Krankheit einzustufen, hieß es, es handele sich um eine Empfehlung in gesundheitlicher Hinsicht und keine Auflage. Es müsse weiter diskutiert werden, wie das Statistikamt dies in einen Code umwandeln werde. Durch die Bildung eines Dikussionsgremiums des Zivilsektors und der Regierung unter Federführung des Büros für die Koordinierung der Regierungspolitik wolle man eine weise Alternative ausarbeiten.