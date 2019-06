Pompeo betont Festhalten an Sanktionen gegen Nordkoreas Atomprogramm

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo hat das Festhalten an den Sanktionen gegen Nordkoreas Atomprogramm betont.Gegenüber der US-Tageszeitung "The Washington Times" sagte der Chefdiplomat, Nordkorea müsse vollständig atomar abrüsten, wenn es die Sanktionen aufgehoben haben möchte. Diese Position sei eindeutig, seit die persönliche Diplomatie von Präsident Donald Trump in Gang gekommen sei.Die USA hofften auf eine weitere Gelegenheit, um sich mit Nordkorea zusammensetzen und eine ernsthafte Unterhaltung führen zu können.Pompeo betonte die Notwendigkeit, dass der Norden die vor fast einem Jahr in Singapur erzielte Einigung über die Aufgabe des Atomarsenals erfülle. Die USA würden gerne über den besten Weg zur Erreichung dieses Ziels sprechen, sagte Pompeo der Zeitung weiter.Nordkorea hatte den USA am Dienstag vorgeworfen, an einer feindseligen Politik gegenüber Pjöngjang festzuhalten. Die Wirksamkeit der Erklärung von Singapur hänge davon ab, wie die USA auf Nordkoreas gerechte und faire Haltung reagieren würden.