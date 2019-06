Internationales Radiobericht: Reederei will nordkoreanische Kohle in Vietnam entladen

Einem Medienbericht zufolge soll nordkoreanische Kohle in einem vietnamesischen Hafen entladen werden.



Das berichtete der US-Auslandsdienst Voice of America (VOA).



Laut dem System für Schiffsverfolgung MarineTraffic sei am Montag festgestellt worden, dass der Frachter „Dong Thanh“ östlich von Malaysia in Richtung Vietnam unterwegs sei. Seitdem wurde kein Signal mehr erfasst. Angesichts der Fahrgeschwindigkeit und -richtung habe das Schiff vermutlich am Mittwoch die Umgebung Vietnams erreicht, so VOA.



Die vietnamesische Reederei VOSCO, Pächterin der Dong Thanh, wolle in Vietnam deren Ladung löschen, hieß es unter Berufung auf eine nicht weiter genannte Quelle.



An Bord der Dong Thanh soll sich aus Nordkorea stammende Kohle befinden, die vom nordkoreanischen Schiff Wise Honest umgeladen wurde. Die Wise Honest war jüngst wegen des Vorwurfs der Verletzung der Nordkorea-Sanktionen von den USA beschlagnahmt worden.



Die malaysischen und indonesischen Behörden verweigerten der Dong Thanh die Einfahrt in ihre Häfen. Das Schiff fuhr damit über 50 Tage lang auf hoher See.