Wirtschaft Samsung bei Zahl der Patente zu künstlicher Intelligenz weltweit an dritter Stelle

Samsung Electronics rangiert bei der Zahl der Patente im Bereich künstliche Intelligenz auf Platz drei unter führenden Unternehmen in der Welt.



Das ergab eine Untersuchung des deutschen Marktforschungsunternehmens IPlytics.



Laut dem Untersuchungsergebnis verfügt Samsung Electronics mit Stand von Januar über 11.243 Patente.



Spitzenreiter ist das US-Unternehmen Microsoft mit insgesamt 18.365 Patenten. Auf Platz zwei vor Samsung landet IBM mit 15.046 Patenten.



Hinter Samsung folgen Qualcomm, Google, Philips und Siemens.



Samsung gab im vergangenen August seinen Plan bekannt, die künstliche Intelligenz als eine der vier künftigen Wachstumsindustrien intensiv zu fördern. Das Unternehmen errichtete weltweit in sieben Städten KI-Zentren.



IPlytics schrieb in seinem Bericht, dass es letztes Jahr weltweit etwa 78.000 Patentanmeldungen in Bezug auf künstliche Intelligenz gegeben habe. Die Zahl sei um das 3,4-Fache verglichen mit dem Jahr 2008 gestiegen. Im Januar habe es 9.085 Anmeldungen gegeben.