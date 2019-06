Internationales Verglichen mit letztes Jahr stufen weniger US-Amerikaner Nordkorea als ernsthafte Bedrohung ein

Der Anteil der US-Amerikaner, die Nordkorea als ernsthafte Bedrohung für die USA einstufen, ist im letzten einen Jahr deutlich gesunken.



Ein entsprechendes Umfrageergebnis veröffentlichte CNN am Mittwoch (Ortszeit). Vom 28. bis 31. Mai wurden 1.006 Erwachsene befragt.



34 Prozent der Befragten antworteten, dass Nordkorea eine sehr ernsthafte Bedrohung für die USA darstelle.



Der entsprechende Anteil sei um 13 Prozentpunkte verglichen mit dem Umfrageergebnis im Mai letzten Jahres zurückgegangen. Das sei der niedrigste Stand seit der Umfrage im Jahr 2015, hieß es.



Das Ergebnis wird auf die zwei Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in den letzten zwölf Monaten und den Stopp von Atomtests und ballistischen Raketenstarts durch Nordkorea zurückgeführt.



Der Anteil der Amerikaner, die Iran als schwer wiegende Bedrohung sehen, sank von 38 auf 28 Prozent. In Bezug auf Russland fiel der entsprechende Anteil von 40 auf 34 Prozent.



China gilt demgegenüber nach wie vor für 25 Prozent der Amerikaner als ernsthafte Bedrohung.