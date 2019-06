Finanzminister will bei G20-Treffen Kooperation für Weltwirtschaft fordern

Photo : YONHAP News

Finanzminister Hong Nam-ki ist am Donnerstag zur Teilnahme an einem Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staaten nach Japan aufgebrochen.Beim Treffen am Freitag und Samstag in Fukuoka werden Entwicklungskredite, Risikofaktoren für die Weltwirtschaft, die Alterung, globale Ungleichgewichte und weitere Angelegenheiten erörtert.Hong will dabei eine enge politische Kooperation auf G20-Ebene fordern, damit die Weltwirtschaft trotz Abwärtsrisiken stabil wachsen kann.Am Rande des G20-Treffens wird Hong mit US-Finanzminister Steven Mnuchin zu einem bilateralen Gespräch zusammenkommen, um bilaterale Wirtschaftsangelegenheiten zu erörtern. Geplant ist auch ein Treffen mit der Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde. Beide werden sich über Risikofaktoren für die Weltwirtschaft und Südkoreas wirtschaftspolitischen Kurs austauschen.Am letzten G20-Finanzministertreffen im Vorfeld des G20-Gipfels am 28. und 29. Juni in Osaka nehmen auch die Finanzminister und Zentralbankchefs von eingeladenen Ländern wie die Niederlande, Singapur, Spanien, Vietnam und Thailand teil. Auch Vertreter wichtiger internationaler Finanzorganisationen wie IWF, OECD und Weltbank werden anwesend sein.