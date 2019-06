Wirtschaft KERI: 20-prozentiger Exportrückgang bei Halbleitern und drahtlosen Kommunikationsgeräten befürchtet

Laut einer Prognose wird Südkorea beim Export von Halbleitern und drahtlosen Kommunikationsgeräten im zweiten Halbjahr einen drastischen Rückgang verbuchen.



Die entsprechende Prognose wurde bei einer Diskussion über die Exportaussichten in sechs führenden Exportbranchen am 29. Mai vorgelegt. Das teilte das Koreanische Wirtschaftsforschungsinstitut (KERI), ein dem Unternehmerverband FKI unterstehendes Institut, am Donnerstag mit.



An der Diskussion nahmen Vertreter von Verbänden in den Branchen Halbleiter, Autos, Schiffbau, Stahl, Displays und drahtlose Kommunikationsgeräte teil.



Den Prognosen dieser Verbände zufolge wird das Exportvolumen in den sechs Branchen im zweiten Halbjahr um 14,9 Milliarden Dollar oder 10,9 Prozent im Vorjahresvergleich auf 120,7 Milliarden Dollar schrumpfen.



Die Ausfuhren bei Halbleitern und drahtlosen Kommunikationsgeräten werden voraussichtlich jeweils um 20 Prozent zurückgehen. In der Displaybranche wird mit einem Rückgang von 6,1 Prozent gerechnet. Bei Schiffen und Autos wird demgegenüber eine Exportzunahme von jeweils drei und zwei Prozent erwartet. Das Exportvolumen der Stahlindustrie wird laut den Prognosen unverändert bleiben.



Als Grund für den eventuellen Exportrückgang bei Halbleitern wird ein Basiseffekt infolge des Aufschwungs im vergangenen Jahr genannt. Die befürchtete Einbuße bei drahtlosen Kommunikationsgeräten wird auf die Verlegung von Produktionsstätten ins Ausland und den schwachen Export von Geräteteilen nach China infolge des eskalierenden Handelskonflikts zwischen den USA und China zurückgeführt.