Seoul dementiert Medienbericht über Besuch von Xi Jinping im Juni

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt hat einen Medienbericht dementiert, nach dem der chinesische Präsident Xi Jinping in diesem Monat Seoul besuchen würde.Ein Sprecher des Präsidialamtes sagte gegenüber der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Telefon, dass hierzu noch nichts entschieden sei.Die südkoreanische Tageszeitung "JoongAng Ilbo" hatte unter Berufung auf eine Quelle in Peking geschrieben, dass Xi vor dem am 28. und 29. Juni stattfindenden G20-Gipfel in Osaka nach Südkorea kommen würde. Grund sei dessen Überzeugung, dass ein für Pekings regionale Diplomatie entscheidender Besuch in Seoul nicht länger aufgeschoben werden könne.Unterdessen dementierte auch ein Sprecher des südkoreanischen Außenministeriums den Zeitungsbericht. Zurzeit gebe es keinerlei Entwicklungen dieser Art, sagte der Beamte, der namentlich nicht genannt werden wollte.Auch das chinesische Außenministerium verfügt nach Angaben von Sprecher Geng Shuang über keine entsprechenden Informationen. China und Südkorea seien enge Nachbarn und Handelspartner. Auch sei das Verhältnis zurzeit nicht schlecht. China wünsche sich eine Vertiefung der Zusammenarbeit und Stärkung des gegenseitigen Vertrauens, sagte der Sprecher auf einer Pressekonferenz weiter.