Südkoreanischer Beamter: Trump kommt gleich nach G20-Gipfel nach Südkorea

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump wird voraussichtlich unmittelbar nach seiner Teilnahme am G20-Gipfel am 28. und 29. Juni in Osaka zu einem zweitägigen Besuch nach Südkorea kommen.Ein südkoreanischer Regierungsbeamter sagte, seines Wissens hätten sich Südkorea und die USA auf Trumps Besuch zu diesem Zeitpunkt geeinigt. Das Präsidialamt in Seoul werde den endgültigen Zeitplan festlegen.Ein weiterer Beamter teilte mit, dass noch kein konkreter Zeitplan festgelegt worden sei.Die Visite wird Trumps zweiter Südkorea-Besuch als Präsident nach November 2017 sein. Mit Präsident Moon Jae-in will er offenbar weiterführende Diskussionen über die Politik gegenüber Nordkorea, einschließlich dessen Nuklearfrage, führen.