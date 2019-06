Samsung Heavy Industries erhält Auftrag für Bau von zwei LNG-Tankern

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Schiffbauer Hyundai Heavy Industries hat einen Auftrag für den Bau von zwei LNG-Tankern erhalten.Das Auftragsvolumen liege bei 380 Millionen Dollar, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Tanker würden spätestens Ende 2022 an den Auftraggeber Bermuda ausgeliefert.Im bisherigen Jahresverlauf sicherte sich die Werft Aufträge über den Bau von zehn LNG-Tankern sowie eine Schwimmende Produktions- und Lagereinheit (Floating Production Storage and Offloading Unit).Damit wurde das für dieses Jahr angestrebte Auftragsvolumen in Höhe von 7,8 Milliarden Dollar bereits zu 38 Prozent erreicht.Südkorea hatte letztes Jahr die Position als weltweit führender Schiffbauer zurückerobert. Die britische Forschungs- und Beratungsfirma Clarkson Research hatte im vergangenen Dezember bekannt gegeben, dass die drei größten südkoreanischen Schiffbauer im Jahr 2018 80 Prozent aller Aufträge für den Bau von LNG-Tankern bekommen hätten.