Internationales Verteidigungsministerium betont aktive Beteiligung an Umsetzung von Nordkorea-Sanktionen

Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat betont, dass sich Südkorea an der Umsetzung der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen Nordkorea aktiv beteiligt.



Damit konterte das Ressort einen ausländischen Medienbericht über die Behauptung der japanischen Regierung, dass Südkorea sich nicht an den multilateralen Aktivitäten zur Kontrolle illegaler Schiff-zu-Schiff-Transfers Nordkoreas beteilige.



Ein Vertreter des Verteidigungsministeriums sagte am Freitag vor Reportern, dass der Medienbericht nicht wahr sei. Südkorea treffe vor allem in Einsatzgebieten in Kooperation mit beteiligten Ländern alle Maßnahmen. Details könne man jedoch aus Sicherheitsgründen nicht preisgeben.



Südkorea mobilisiere alle verfügbaren Mittel und setze diese auf angemessene Weise ein, hieß es weiter.



Das japanische Außenministerium hatte am Mittwoch erklärt, es liege kein Bericht darüber vor, dass Südkorea ein Flugzeug oder ein Kriegsschiff für die Überwachung illegaler maritimer Aktivitäten Nordkoreas nach Japan entsandt habe. Damit antwortete das Ressort auf die Frage des US-Auslandsdienstes Voice of America, ob sich Südkorea an multinationalen Aktivitäten zur Überwachung von Nordkoreas Aktivitäten auf See beteilige.