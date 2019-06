Vizevereinigungsminister Suh Ho ist neuer Leiter innerkoreanischen Verbindungsbüros

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat den neuen Vizevereinigungsminister Suh Ho zum neuen südkoreanischen Leiter des innerkoreanischen Verbindungsbüros in Kaesong ernannt.Das teilte das Vereinigungsministerium am Freitag mit. Die Regierung werde beste Bemühungen unternehmen, damit das gemeinsame Verbindungsbüro anlässlich der Ernennung des neuen Leiters die Funktion eines ständigen Kommunikationskanals zwischen Süd- und Nordkorea kontinuierlich ausübe und zur Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen beitrage, hieß es.Die Entscheidung wurde gefällt, weil der bisherige Büroleiter Chun Hae-sung nicht mehr länger Vizevereinigungsminister ist.Suh wird nächste Woche nach Kaesong reisen, um die Arbeit des Verbindungsbüros unter die Lupe zu nehmen. Er wird mit der nordkoreanischen Seite über Termine wie die regelmäßige Sitzung zwischen den Leitern beider Länder diskutieren.Die Regierung überprüft Änderungen in Bezug auf die Sitzung zwischen den Leitern, die an jedem Freitag stattfand. Die Sitzung ist nach dem Nordkorea-USA-Gipfel Ende Februar in Hanoi nicht mehr zustande gekommen.