Moon erläutert Friedensprozess auf koreanischer Halbinsel bei Oslo Forum

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Moon Jae-in wird während seiner Visite in Nordeuropa nächste Woche eine Grundsatzrede zum Thema Frieden auf der koreanischen Halbinsel beim Oslo Forum halten.Ein hochrangiger Mitarbeiter des Präsidialamtes in Seoul sagte vor Reportern, während des Staatsbesuchs werde Moon auf die Bedeutung des Helsinki Prozesses hinweisen. Durch die Grundsatzrede vor der Oslo Universität werde der südkoreanische Präsident den Prozess zur Friedensverankerung in Korea erläutern.Der Beamte deutete dabei darauf hin, dass der Helsinki Prozess zur Entspannung während der Zeit des Kalten Kriegs beitrug, und dass Schweden erstmals eine Verhandlung zwischen beiden Koreas und den USA organisierte.Experten schließen die Möglichkeit nicht aus, dass Moon in seiner Rede in der norwegischen Hauptstadt nach dem gescheiterten Gipfel zwischen den USA und Nordkorea in Hanoi eine neue Botschaft an Pjöngjang bekannt geben wird.Das südkoreanische Staatsoberhaupt besucht vom 9. bis 15. Juni Finnland, Norwegen und Schweden.