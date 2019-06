Südkoreas Chipexporte nach Indien um fast 50 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Chipexporte nach Indien sind in den ersten vier Monaten des Jahres um fast 50 Prozent gestiegen.Südkorea exportierte zwischen Januar und April Chips im Wert von 490 Millionen Dollar nach Indien. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum war das ein Anstieg um 48,5 Prozent. Das teilte die Koreanische Vereinigung für Internationalen Handel am Sonntag mit.Der Zuwachs steht im Kontrast zu dem 20-prozentigen Ausfuhrrückgang. Südkoreas Chipexporte bis April hatten einen Wert von 31,62 Milliarden Dollar.Nach vorläufigen Schätzungen des Wirtschaftsministeriums, hätten die Chipausfuhren im Mai um weitere 38,4 Prozent im Vorjahresvergleich auf 110 Millionen Dollar zugelegt.Grund für den Anstieg seien starke Umsätze mit Smartphones von Samsung Electronics, die in einer Fabrik in Indien hergestellt würden.