Südkorea will 2023 über 2.000 Talente für vierte industrielle Revolution ausbilden

Südkorea will bis 2023 über 2.000 Talente für die vierte industrielle Revolution ausbilden.



Das Ministerium für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie teilte am Sonntag mit, dass in Zusammenarbeit mit den Ministerien für Wirtschaft und Gesundheit 2.250 Experten ausgebildet werden sollen.



Das Wissenschaftsministerium will 800 Experten auf den Gebieten Information, Kommunikation und Rundfunk hervorbringen. Insbesondere sollen Spezialisten für künstliche Intelligenz und Big Data ausgebildet werden.



Das Ministerium will Masterstudenten und Doktoranden für Projekte ins Ausland schicken.

Auch sollen ausländische Universitäten damit beauftragt werden, Ausbildungsprogramme zum Thema künstliche Intelligenz für ausgewählte südkoreanische Talente zu schaffen.