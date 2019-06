Vereinigungsminister: Südkorea muss Anstrengungen für USA-Nordkorea-Gipfel unternehmen

Photo : KBS News

Nach Worten von Vereinigungsminister Kim Yeon-chul ist es für die südkoreanische Regierung an der Zeit, Anstrengungen für einen neuen USA-Nordkorea-Gipfel zu unternehmen.Das sagte der Minister am Sonntag in einem KBS-Programm.Zur Möglichkeit eines vierten Treffens zwischen dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hieß es, zurzeit könne er weder optimistisch noch pessimistisch sein.Es wäre jedoch großartig, wenn ein Korea-Gipfel zustande käme, bevor US-Präsident Donald Trump Ende des Monats zu einem Besuch nach Seoul kommt. Doch unter den gegenwärtigen Umständen sei es schwierig, optimistisch zu sein.Zur Art der Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea sagte der Minister, dass die Regierung eine Unterstützung über internationale Organisationen erwäge.