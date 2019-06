Präsident Moon führt Spitzengespräch mit finnischem Präsidenten

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist in Finnland, der ersten Station seiner Nordeuropa-Reise, eingetroffen.Moon ist der zweite Präsident Südkoreas, der zu einem Staatsbesuch nach Finnland reiste. Finnland ist ein führender Staat in Hinsicht auf Startup-Unternehmen und war federführend beim Helsinki-Prozess, der zur Entspannung im Kalten Krieg beitrug.Moon wird am Montag mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö zu einem Gipfeltreffen zusammenkommen. Dabei wird die Unterstützung für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel bekräftigt. Es werden Wege für Austausch und Kooperation zur Förderung von Startups erörtert.Die größte Aufmerksamkeit bei Moons Nordeuropa-Reise richtet sich angesichts der festgefahrenen Verhandlungen über die Denuklearisierung Nordkoreas auf eine Friedensbotschaft, die Moon aussenden könnte. Moon wird zweimal Reden zum Frieden auf der koreanischen Halbinsel halten. Die erste Rede wird er am Mittwoch, dem ersten Jahrestag des ersten Nordkorea-USA-Gipfels, in Oslo halten.Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob er einen konkreten Plan unterbreiten wird, damit Nordkorea und die USA zur Rückkehr an den Verhandlungstisch bewegt werden können.