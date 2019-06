57 Prozent von Südkoreas KMU interessieren sich für innerkoreanische Wirtschaftskooperation

Photo : YONHAP News

Die Mehrheit von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Südkorea interessiert sich laut einer Umfrage für die innerkoreanische Wirtschaftskooperation.Der Koreanische Verband von KMU teilte am Sonntag mit, dass 56,6 Prozent von 535 befragten kleinen und mittleren Unternehmen ein solches Interesse gezeigt hätten.67,6 Prozent der interessierten Firmen seien zudem bereit, sich an der Wirtschaftskooperation mit Nordkorea zu beteiligen.Im Falle des Vorstoßes nach Nordkorea bevorzugen 42,6 Prozent, in Kaesong tätig zu sein. Dahinter folgen Pjöngjang mit 31 Prozent und Sinuiju mit 9,9 Prozent. Dem Verband zufolge verfügen diese Städte über die für die Unternehmensführung erforderliche Infrastruktur.Das Interesse an der innerkoreanischen Wirtschaftskooperation begründeten 59,1 Prozent damit, dass ein neuer Markt erschlossen werden kann. 17,2 Prozent betrachten die innerkoreanische Kooperation als Durchbruch bei schwierigen Geschäftsbedingungen wie gestiegene Personalkosten.