Südkorea erreicht nach Sieg über Senegal Halbfinale der FIFA U-20-WM

Südkorea hat bei der FIFA-U-20-Weltmeisterschaft nach einem dramatischen Sieg im Elfmeterschießen über Senegal das Halbfinale erreicht.Im Viertelfinalspiel am Samstag (Ortszeit) im polnischen Bielsko-Biala konnte sich Südkorea nach einem 3:3-Unentschieden in der Verlängerung im Elfmeterschießen mit 3:2 gegen Senegal durchsetzen.Damit gelang Südkorea erstmals seit dem Turnier in Mexiko im Jahr 1983 wieder der Einzug ins Halbfinale.Südkorea wird in der Vorschlussrunde am Dienstag (Ortszeit) auf Ecuador treffen.