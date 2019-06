Politik Gebeine vermutlich eines UN-Soldaten in DMZ geborgen

Im Zuge der Suche nach den Gebeinen von Kriegsgefallenen in der Demilitarisierten Zone sind erstmals Gebeine geborgen worden, die vermutlich einem UN-Soldaten zugeordnet werden können.



Die Gebeine vermutlich eines UN-Soldaten seien am 5. Juni in der Umgebung des Hügels Hwasalmeori entdeckt worden, teilte das Verteidigungsministerium am Sonntag mit.



Der Schädel und die Größe des Oberschenkels zeigen typische Merkmale eines Abendländers. Der Fundort ist zudem ein früheres Schlachtfeld während des Koreakriegs, wo US-amerikanische und französische Soldaten als UN-Soldaten eingesetzt worden waren.



Da auch Kampfstiefel und Knöpfe einer Uniform der US-Armee entdeckt worden seien, werde davon ausgegangen, dass es sich um einen US-amerikanischen oder französischen Soldaten handele, hieß es.



In der Umgebung des Hügels Hwasalmeori kam es während des Koreakriegs viermal zu Gefechten. Es wird vermutet, dass dort etwa 100 US-amerikanische und französische Soldaten gefallen sind.



Das Verteidigungsministerium will in enger Kooperation mit der US-Behörde für die Suche nach Kriegsgefangenen und -vermissten DPAA und den Botschaften der USA und Frankreichs in Südkorea mittels eines DNA-Tests die Leiche so bald wie möglich identifizieren.