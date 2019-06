Koreas längster Unterwassertunnel in beiden Richtungen durchgebohrt

Der längste Unterwassertunnel in Südkorea, der Boryeong und Taean miteinander verbindet, ist in beiden Richtungen durchgebohrt worden.Die Strecke in Richtung Süden nach Boryeong sei am Montag durchgebohrt worden, teilte das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport mit.Damit wurde sieben Jahre nach der Aufnahme der Bauarbeiten im Jahr 2012 die Durchbohrung in beiden Richtungen abgeschlossen.Der Boryeong Unterwassertunnel besteht aus zwei getrennten Tunneln mit jeweils zwei Spuren in beiden Richtungen und ist 6,9 Kilometer lang. Er ist damit 1,5 Kilometer länger als der bisher längste Tunnel unter dem Meer in Südkorea. Nach seiner Fertigstellung wird er der weltweit fünftlängste Unterwassertunnel sein.