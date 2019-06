Nationales Außenministerium: Suche nach von Kreuzfahrtschiff gestürzter Koreanerin im Gange

Eine Suchaktion der spanischen Behörden ist im Gange, um eine von einem Kreuzfahrtschiff ins Mittelmeer gestürzte und seitdem verschollene südkoreanische Touristen zu finden.



Laut dem Außenministerium in Seoul stürzte eine 63-jährige Südkoreanerin gegen 5.30 Uhr am Samstag (Ortszeit) vom Kreuzfahrtschiff Norwegian Epic, als sich das Schiff in der Nähe der spanischen Insel Menorca im Mittelmeer befand. Sie sei mit ihrem Mann gereist.



Die spanischen Rettungsbehörden führten die Suche nach der Verschollenen durch, diese habe jedoch noch nicht gefunden werden können, so das Außenministerium. Das Ressort schickte sofort einen Konsul des Generalkonsulats in Barcelona zum Unglücksort, um sich über den Stand der Suchaktion zu informieren.



Das Außenministerium habe gemeinsam mit zuständigen Behörden wie Küstenwache das spanische maritime Rettungskoordinierungszentrum (MRCC) um eine zügige und beständige Such- und Rettungsaktion gebeten. Der entsandte Konsul ermittle anhand von Daten von Überwachungskameras und des Mobiltelefons der Vermissten die Unfallursache, hieß es weiter.