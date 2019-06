Südkorea und Finnland wollen für Frieden auf koreanischer Halbinsel enger kooperieren

Photo : YONHAP News

Auf der ersten Station seiner Nordeuropa-Reise ist Staatspräsident Moon Jae-in mit seinem finnischen Amtskollegen Sauli Niinistö zusammengekommen.Wie aus informierten Kreisen verlautete, hätten sich Moon und Niinistö beim Gipfelgespräch in Helsinki am heutigen Montag darauf geeinigt, die bilaterale Kooperation für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel sowie im Bereich Start-up Unternehmen auszubauen.Moon habe die aktuelle politische Lage auf der koreanischen Halbinsel sowie die diesbezügliche Politik der Seouler Regierung erläutert und um Finnlands Unterstützung ersucht. Das nordeuropäische Land übernimmt im zweiten Halbjahr den Vorsitz der Europäischen Union.Das finnische Staatsoberhaupt habe versichert, die Bemühungen Seouls um die Verankerung des Friedens in Korea unterstützen zu wollen, hieß es.Zudem hätten beide Staatsoberhäupter vereinbart, ein sogenanntes Korea Start-up Center einzurichten, um die Kooperation in dem Bereich zu verstärken.Darüber hinaus soll eine direkte Flugverbindung zwischen Busan und Helsinki ab März 2020 dreimal die Woche neu eingeführt werden.Am Dienstag kommt der südkoreanische Präsident mit dem neuen Ministerpräsidenten Antti Rinne zu einem Gespräch zusammen und nimmt am koreanisch-finnischen Start-Up Summit teil. Im Anschluss reist Moon nach Oslo weiter.In der norwegischen Hauptstadt hält der Präsident am Mittwoch, dem ersten Jahrestag des ersten Nordkorea-USA-Gipfels, eine Rede an der Oslo Universität. Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob er einen konkreten Plan vorstellen wird, damit Nordkorea und die USA zur Rückkehr an den Verhandlungstisch bewegt werden können.