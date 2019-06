Bergung gesunkenen Ausflugsschiffs in Budapest beginnt heute

Photo : YONHAP News

Die Bergung eines vor knapp zwei Wochen gesunkenen Ausflugsschiff beginnt heute.Militärattaché Song Shun-keun von der südkoreanischen Botschaft in Ungarn teilte am Montag auf einer Pressekonferenz mit, dass drei der vier für die Bergung erforderlichen Stahlseile bereits um den Rumpf gelegt worden seien.Die Stahlseile würden mit der "Clark Adam" verbunden, einem Schwimmkran, der die "Hableany" aus dem Wasser heben soll.Mit der Bergung werde bis Dienstag gewartet, um mehr Zeit für Sicherheitsvorkehrungen zu haben, damit bei der Bergung keine Leichen aus dem Schiff gespült werden.Unterdessen würden südkoreanische Einsatzkräfte in drei Polizeihubschraubern mitfliegen, um Vermisste in der Donau zu finden. Andere Retter seien für die Suche nach Vermissten in zwei Booten rund 50 Kilometer flussabwärts von der Unglücksstelle unterwegs, sagte Song weiter.