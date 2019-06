Ex-First Lady Lee Hee-ho ist tot

Photo : YONHAP News

Lee Hee-ho, die Witwe des früheren Präsidenten Kim Dae-jung, ist am Montag verstorben.Das Kim Dae-jung-Friedenszentrum teilte mit, dass Lee um 23.37 Uhr verstorben sei.Lee war zuvor wegen Altersschwäche ins Severance Krankenhaus in Seoul gebracht worden.Lee wurde im Jahr 1922 in Seoul geboren und studierte an der Seoul Nationaluniversität und auch in den USA. Nach der Heimkehr unterrichtete sie an der Ewha Frauenuniversität und arbeitete als Frauenrechtlerin.Lee heiratete Kim im Jahr 1962. Sie wurde seine politische Weggefährtin und überstand gemeinsam mit Kim die Überwachung und Unterdrückung während der Zeit des Militärregimes. Kim war 1982 nach der Verurteilung zum Tod ins Exil in die USA geschickt und unter Hausarrest gestellt worden.Während Kims Amtszeit als Präsident von 1998 bis 2003 unterstützte Lee als First Lady ihren Ehemann aktiv. Sie zeigte besonderes Interesse an Frauen- und Kinderfragen und gründete Organisationen hierfür.Lee trug auch dazu bei, dass mehr Frauen öffentliche Ämter besetzen und in die Politik einsteigen konnten. Im Jahr 2000 begleitete sie ihren Mann nach Pjöngjang zum ersten innerkoreanischen Gipfel und besuchte damit als erste First Lady die nordkoreanische Hauptstadt.Nach Kims Tod im Jahr 2009 leitete sie das Kim Dae-jung-Friedenszentrum. Sie wurde für ihren Beitrag für die Menschenrechte und Frauenfrage mit vielen Preisen und auch einem Verdienstorden des Landes ausgezeichnet.