Präsident Moon tauert um Tod von Ex-First Lady Lee Hee-ho

Präsident Moon Jae-in hat angesichts des Todes von Ex-First Lady Lee Hee-ho gesagt, dass Korea eine weitere große Persönlichkeit verloren habe.Moon, der derzeit auf einem Staatsbesuch in Finnland ist, hinterließ in sozialen Netzwerken Trauerbotschaften.Lee sei eine Frauenaktivistin der ersten Generation in der Republik Korea gewesen. Man verabschiede nun eine großartige Person, die ihr ganzes Leben lang für die Frauen eingesetzt habe, hieß es.Moon fügte hinzu, dass Lee eine Demokratin unserer Ära gewesen sei und mit Präsident Kim Dae-jung bei der Demokratiebewegung mitgemacht habe.Politische Kreise trauerten ebenfalls um den Tod der Ex-First Lady. Die Minjoo-Partei Koreas teilte mit, dass sie des Lebens von Lee Hee-ho, eine große Persönlichkeit für die Demokratie und Menschenrechtsbewegung, mit Respekt gedenke. Die Partei wollen dem Willen der Verstorbenen folgen und eine Ära von Versöhnung und Kooperation schaffen.Die Bareunmirae-Partei wünschte, dass Lee in Frieden ruhe. Die Partei für Demokratie und Frieden sagte, dass der Name Lee Hee-ho für immer in Erinnerung bleiben werde und die Bürger sie nicht vergessen würden.