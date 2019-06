Präsident Moon erwartet baldige Wiederaufnahme von Dialog mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Präsident Moon jae-in hat sich zuversichtlich für eine baldige Wiederaufnahme des Dialogs mit Nordkorea gezeigt.Er glaube, dass Gespräche zwischen Süd- und Nordkorea sowie zwischen Nordkorea und den USA in naher Zukunft wiederaufgenommen werden könnten, sagte Moon auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an das Gipfeltreffen mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö am Montag in Helsinki. Der Dialog für die Fortsetzung von Gesprächen zwischen beiden Koreas und zwischen Nordkorea und den USA sei im Gange.Moon betonte, dass US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ständig ihr gegenseitiges Vertrauen und den Willen für die Fortsetzung des Dialogs zum Ausdruck brächten.Er glaube, dass im Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel bereits viele Fortschritte erzielt worden seien, sagte Moon weiter. Dabei wies er darauf hin, dass Nordkorea seit November 2017 keine Atomtests mehr unternahm und keine Mittel- und Langstreckenraketen mehr abschoss.Moon sagte, dass Finnland letztes Jahr zweimal die Gelegenheit für sogenannte Track-2-Gespräche zwischen beiden Koreas und den USA geschaffen habe, was zur Vertiefung des Verständnisses zwischen den drei Ländern geführt habe. Sollte er bezüglich des Dialogs mit Nordkorea Hilfe brauchen, wolle er Finnland jederzeit darum bitten.Niniistö äußerte, der Frieden auf der koreanischen Halbinsel bedeute Frieden auf der gesamten Welt. Man wolle jederzeit helfen, wenn Hilfe benötigt werde. Finnland schätze die Bemühungen für den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel sehr hoch ein.Nach der Übernahme der Ratspräsidentschaft der Europäischen Union durch Finnland, wolle man viel darüber diskutieren, wie die EU den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel unterstützen könne. Man sei bereit, jederzeit diplomatische Unterstützung anzubieten, hieß es weiter.