Vereinigungsminister: USA einverstanden mit humanitärer Hilfe für Nordkorea

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Kim Yeon-chul hat die Notwendigkeit der humanitären Hilfe für Nordkorea betont.Die USA seien ebenfalls mit der humanitären Hilfe für Nordkorea einverstanden, sagte Kim bei einem Treffen mit Yu Sung-yup, Fraktionschef der Minjoo-Partei Koreas, am Montag. Die humanitäre Hilfe sei nicht von den Sanktionen betroffen.Hinsichtlich möglicher Einwände dagegen äußerte Kim, dass man deshalb Meinungen aus verschiedenen Bereichen gesammelt habe. Die meisten seien mit der Notwendigkeit der humanitären Hilfe einverstanden. Über die Methode und Form bestünden einige Meinungsverschiedenheiten, was ausreichend berücksichtigt werden müsste.Die Regierung überprüfe verschiedene Maßnahmen. Nach einer gründlichen Überprüfung wolle die Regierung sie bekannt machen, wenn die Bekanntmachung möglich sei, hieß es weiter.Yu äußerte, dass die Kosten infolge der Konfrontation und des Konflikts zwischen Süd- und Nordkorea enorm seien. Man müsse den Weg zum Frieden und der Wiedervereinigung ebnen, unabhängig davon, wie viel dies kosten werde. Denn die Kosten dafür seien geringer als die Kosten wegen der Konfrontation und des Konflikts.Yu bat den Minister darum, auf einen eventuellen internen Konflikt in Südkorea um die Wiedervereinigung zu achten.