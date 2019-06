Präsidenten Trump und Moon wollen in Seoul über Denuklearisierung und Allianz sprechen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump und sein südkoreanischer Amtskollege Moon Jae-in wollen bei ihrem Treffen in Seoul über Nordkoreas Denuklearisierung und die bilaterale Allianz sprechen.Das teilte die Sprecherin des US-Außenministeriums Morgan Ortagus am Montag auf einer Pressekonferenz mit. Beide würden über Wege sprechen, wie die endgültige und vollständig nachgewiesene Denuklearisierung erreicht werden könne. Außenminister Mike Pompeo werde Trump nach Seoul begleiten, hieß es weiter.Der US-Präsident will im Anschluss an den am 28. und 29. Juni stattfindenden G20-Gipfel nach Seoul kommen. Die Bekanntgabe des genauen Termins steht noch aus.Am Rande des G20-Gipfels werde Pompeo gemeinsam mit Trump den japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe treffen. Thema sei einheitliches Vorgehen gegenüber Nordkorea, unter anderem hinsichtlich des Ziels der endgültigen und vollständigen Denuklearisierung.Auch die trilaterale Kooperation mit Südkorea solle neben anderen Themen erörtert werden, sagte die Sprecherin.