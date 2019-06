Medien: Beschränkungen für Truppenabbau in Korea in Gesetzentwurf von US-Repräsentantenhaus hinzugefügt

Photo : YONHAP News

Der Streitkräfteausschuss des US-Repräsentantenhauses hat seinen Entwurf für ein Verteidigungshaushaltsgesetz für das kommende Jahr überarbeitet, um eine Bestimmung über die Einschränkung des US-Truppenabbaus in Südkorea hinzufügen.Das habe der Ausschussvorsitzende Adam Smith bei einem Forum am Montag (Ortszeit) in Washington mitgeteilt, berichtete das US-amerikanische Radio Free Asia am Dienstag.In dem Entwurf für das Genehmigungsgesetz zur nationalen Verteidigung für das Fiskaljahr 2020 sei eine Bestimmung ergänzt worden, dass die Zahl der in Südkorea stationierten US-Soldaten ohne Zustimmung des Kongresses nicht unter 28.500 reduziert werden dürfe, hieß es.In dem entsprechenden Gesetz für das Fiskaljahr 2019 ist der Truppenabbau in Korea unter 22.000 Mann verboten. Der Entwurf des Senats für das Jahr 2020 sieht eine Untergrenze von 28.500 Soldaten vor.Der ursprüngliche Entwurf, den sechs Unterausschüsse des Streitkräfteausschusses des Repräsentantenhauses letzte Woche vorgelegt hatten, enthielt jedoch keine Vorschrift über die Einschränkung des Truppenabbaus in Korea.